Circuit cyclotourisme de la ville à la campagne…

Circuit cyclotourisme de la ville à la campagne… 5, route de Warnecourt 08000 Prix-lès-Mézières Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 109000.0 Tarif :

Départ du 5 route de Warnecourt à Prix les Mézières.Charleville, Evigny, Launois-sur-Vence, Signy l’Abbaye, Rumigny, Liart, Rouvroy-sur-Audry, retour à Charleville. Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif.

http://www.cirkwi.com/#!page=circuit&id=23370&bounds=49.75486,4.69932;49.75486,4.69932

English :

Departure from 5 route de Warnecourt at Prix les Mézières.Charleville, Evigny, Launois-sur-Vence, Signy l’Abbaye, Rumigny, Liart, Rouvroy-sur-Audry, return to Charleville. The layout of this circuit is given as an indication.

Deutsch :

Abfahrt von 5 route de Warnecourt in Prix les Mézières.Charleville, Evigny, Launois-sur-Vence, Signy l’Abbaye, Rumigny, Liart, Rouvroy-sur-Audry, Rückkehr nach Charleville. Die Streckenführung dieser Tour dient nur zur Orientierung.

Italiano :

Partenza da 5 route de Warnecourt a Prix les Mézières, Charleville, Evigny, Launois-sur-Vence, Signy l’Abbaye, Rumigny, Liart, Rouvroy-sur-Audry, ritorno a Charleville. Il percorso di questo circuito è fornito a titolo indicativo.

Español :

Salida de 5 route de Warnecourt en Prix les Mézières, Charleville, Evigny, Launois-sur-Vence, Signy l’Abbaye, Rumigny, Liart, Rouvroy-sur-Audry, regreso a Charleville. El recorrido de este circuito se da a título indicativo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme