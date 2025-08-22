Circuit cyclotourisme en Thiérache Les Mazures Ardennes

Circuit cyclotourisme en Thiérache

Circuit cyclotourisme en Thiérache

Départ Parking du Lac des Vieilles Forges Lac des Vieilles-Forges, Bourg-Fidèle, le Grand-Hongréau, Rocroi, la Croix de Fer, Maubert-Fontaine, Girondelle, Foulzy, Estrebay, passage à proximité de Prez, Aouste, Liart, passage à proximité du Maipas puis de Havys, Cernion, Belzy, L’Echelle, Rouvroy-sur-Audry, Servion, Remilly-lès-Pothées, Hardoncelle, Ham-les-Moines, Charroué, Montcornet, Renwez, retour au Lac des Vieilles ForgesLe tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/100000 (série verte) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge.

English :

Departure Parking du Lac des Vieilles Forges Lac des Vieilles-Forges, Bourg-Fidèle, le Grand-Hongréau, Rocroi, la Croix de Fer, Maubert-Fontaine, Girondelle, Foulzy, Estrebay, passage near Prez, Aouste, Liart, passage near Maipas then Havys, Cernion, Belzy, L’Echelle, Rouvroy-sur-Audry, Servion, Remilly-lès-Pothées, Hardoncelle, Ham-les-Moines, Charroué, Montcornet, Renwez, back to the Lac des Vieilles ForgesThe layout of this circuit is given as an indication. To make this hike it is preferable to have the IGN 1/100000 map (green series) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge.

Deutsch :

Start Parkplatz Lac des Vieilles Forges Lac des Vieilles-Forges, Bourg-Fidèle, le Grand-Hongréau, Rocroi, la Croix de Fer, Maubert-Fontaine, Girondelle, Foulzy, Estrebay, Durchfahrt in der Nähe von Prez, Aouste, Liart, Durchfahrt in der Nähe von Le Maipas, dann Havys, Cernion, Belzy, L’Echelle, Rouvroy-sur-Audry, Servion, Remilly-lès-Pothées, Hardoncelle, Ham-les-Moines, Charroué, Montcornet, Renwez, Rückkehr zum Lac des Vieilles ForgesDer Streckenverlauf dieser Wanderung dient nur der Orientierung. Für diese Wanderung sollten Sie die Karte IGN 1/100000 (grüne Serie) Nr. 5 Charleville-Mézières-Maubeuge mit sich führen.

Italiano :

Partenza dal parcheggio del Lac des Vieilles Forges Lac des Vieilles-Forges, Bourg-Fidèle, le Grand-Hongréau, Rocroi, la Croix de Fer, Maubert-Fontaine, Girondelle, Foulzy, Estrebay, passando vicino a Prez, Aouste, Liart, passando vicino a Le Maipas poi Havys, Cernion, Belzy, L?Echelle, Rouvroy-sur-Audry, Servion, Remilly-lès-Pothées, Hardoncelle, Ham-les-Moines, Charroué, Montcornet, Renwez, ritorno al Lac des Vieilles ForgesIl percorso di questa escursione è fornito a titolo informativo. Per fare questa escursione è preferibile avere la carta IGN 1/100000 (serie verde) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge.

Español :

Salida del aparcamiento del Lago de las Viejas Forjas, Bourg-Fidèle, le Grand-Hongréau, Rocroi, la Croix de Fer, Maubert-Fontaine, Girondelle, Foulzy, Estrebay, pasando cerca de Prez, Aouste, Liart, pasando cerca de Le Maipas luego Havys, Cernion, Belzy, L?Echelle, Rouvroy-sur-Audry, Servion, Remilly-lès-Pothées, Hardoncelle, Ham-les-Moines, Charroué, Montcornet, Renwez, vuelta al Lac des Vieilles ForgesEl itinerario de esta excursión se indica a título informativo. Para realizar esta excursión, es preferible disponer del mapa IGN 1/100000 (serie verde) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme