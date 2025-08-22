Circuit d’Asnois Asnois Nièvre

Circuit d’Asnois En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit d’Asnois 58190 Asnois Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11500.0 Tarif :

Avec ce circuit, découvrez la richesse du patrimoine local. Traversez le vignoble des coteaux de Tannay, longez le Canal du Nivernais et découvrez les superbes églises d’Asnois et de Flez-Cuzy.

Difficulté moyenne

English :

Discover the richness of the local heritage on this tour. Cross the vineyards of the Tannay hillsides, follow the Canal du Nivernais and discover the superb churches of Asnois and Flez-Cuzy.

Deutsch :

Entdecken Sie mit dieser Tour das reiche lokale Kulturerbe. Durchqueren Sie die Weinberge der Coteaux de Tannay, fahren Sie am Canal du Nivernais entlang und entdecken Sie die wunderschönen Kirchen von Asnois und Flez-Cuzy.

Italiano :

Scoprite la ricchezza del patrimonio locale con questo tour. Attraversate i vigneti delle colline del Tannay, seguite il Canal du Nivernais e scoprite le splendide chiese di Asnois e Flez-Cuzy.

Español :

Descubra la riqueza del patrimonio local en este recorrido. Atraviese los viñedos de las laderas de Tannay, siga el Canal du Nivernais y descubra las soberbias iglesias de Asnois y Flez-Cuzy.

