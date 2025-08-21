Circuit de Chardonneux Saint-Biez-en-Belin SB1 Saint-Biez-en-Belin Sarthe
Circuit de Chardonneux Saint-Biez-en-Belin SB1 Saint-Biez-en-Belin Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Chardonneux Saint-Biez-en-Belin SB1
Circuit de Chardonneux Saint-Biez-en-Belin SB1 72220 Saint-Biez-en-Belin Sarthe Pays de la Loire
Distance : 8000.0
Initialement de 8 km, le parcours peut être étendu à 9 km en suivant la variante optionnelle.
http://www.cc-berce-belinois.fr/ +33 2 43 47 02 20
English :
Initially 8 km long, the route can be extended to 9 km by following the optional variant.
Deutsch :
Ursprünglich 8 km lang, kann die Strecke durch die optionale Variante auf 9 km verlängert werden.
Italiano :
Inizialmente lungo 8 km, il percorso può essere esteso a 9 km seguendo la variante opzionale.
Español :
Inicialmente de 8 km, la ruta puede ampliarse a 9 km siguiendo la variante opcional.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par eSPRIT Pays de la Loire