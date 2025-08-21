Circuit La boucle de St Biez Saint-Biez-en-Belin SB2 Saint-Biez-en-Belin Sarthe

Circuit La boucle de St Biez Saint-Biez-en-Belin SB2 72220 Saint-Biez-en-Belin Sarthe Pays de la Loire

Ce sentier propose une boucle de 9 km.

https://www.cc-berce-belinois.fr/   +33 2 43 47 02 20

English :

This trail offers a 9 km loop.

Deutsch :

Dieser Pfad bietet einen 9 km langen Rundweg.

Italiano :

Questo percorso offre un anello di 9 km.

Español :

Este sendero ofrece un bucle de 9 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par eSPRIT Pays de la Loire