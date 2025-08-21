Circuit La boucle de St Biez Saint-Biez-en-Belin SB2 Saint-Biez-en-Belin Sarthe
Circuit La boucle de St Biez Saint-Biez-en-Belin SB2 72220 Saint-Biez-en-Belin Sarthe Pays de la Loire
Ce sentier propose une boucle de 9 km.
https://www.cc-berce-belinois.fr/ +33 2 43 47 02 20
English :
This trail offers a 9 km loop.
Deutsch :
Dieser Pfad bietet einen 9 km langen Rundweg.
Italiano :
Questo percorso offre un anello di 9 km.
Español :
Este sendero ofrece un bucle de 9 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par eSPRIT Pays de la Loire