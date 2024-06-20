Circuit de Cherves Jauldes Charente

Circuit de Cherves Jauldes Charente vendredi 1 août 2025.

Circuit de Cherves

Circuit de Cherves Place de Cherves 16560 Jauldes Charente Nouvelle-Aquitaine

À 20 km au Nord d’Angoulême, Jauldes a su préserver un patrimoine rural vivant que cette petite randonnée autour de Cherves vous permettra de découvrir.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Just 20 km north of Angoulême, Jauldes has preserved a lively rural heritage, which you’ll discover on this short hike around Cherves.

Deutsch :

20 km nördlich von Angoulême hat Jauldes ein lebendiges ländliches Erbe bewahrt, das Sie auf dieser kleinen Wanderung rund um Cherves entdecken können.

Italiano :

A soli 20 km a nord di Angoulême, Jauldes ha conservato un patrimonio rurale vivo che potrete scoprire durante questa breve passeggiata nei dintorni di Cherves.

Español :

A sólo 20 km al norte de Angulema, Jauldes conserva un patrimonio rural vivo que podrá descubrir en este corto paseo por Cherves.

