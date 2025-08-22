Circuit des 4 combes Jauldes Charente

Circuit des 4 combes

Circuit des 4 combes Mairie 16560 Jauldes Charente Nouvelle-Aquitaine

Votre promenade au cœur de la nature jauldoise vous fera découvrir d’authentiques éléments du petit patrimoine dans un environnement paisible et coloré.

English :

As you stroll through the natural beauty of the Jaume region, you’ll discover authentic elements of local heritage in a peaceful, colorful setting.

Deutsch :

Auf Ihrem Spaziergang durch die Natur von Jauldoise werden Sie authentische Elemente des kleinen Kulturerbes in einer friedlichen und farbenfrohen Umgebung entdecken.

Italiano :

Passeggiando tra le bellezze naturali della regione di Jaume, scoprirete elementi autentici del patrimonio in un ambiente tranquillo e colorato.

Español :

Mientras pasea por la belleza natural de la comarca de Jaume, descubrirá auténticos elementos patrimoniales en un entorno tranquilo y colorido.

