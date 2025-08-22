Circuit de Dame Hélène Lhospitalet Lot

Circuit de Dame Hélène

Circuit de Dame Hélène Le Bourg 46170 Lhospitalet Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 10500.0 Tarif :

En 1232, Dame Hélène, seigneur de justice, fit bâtir un hôpital et un oratoire dont l’entretien fut donné à de pauvres passants.

La légende rapporte qu’un jour, entre 1095 et le milieu du XIIIème siècle, Dame Hélène de Castelnau et sa suivante s’étaient embourbées au fond d’un vallon marécageux

English :

In 1232, Dame Hélène, lord of justice, built a hospital and an oratory, the upkeep of which was donated to poor passers-by.

Legend has it that between 1095 and the middle of the 13th century, Dame Hélène de Castelnau and her companion got bogged down in a marshy valley

Deutsch :

Im Jahr 1232 ließ Dame Hélène, die Herrschaft über die Justiz, ein Krankenhaus und ein Oratorium errichten, dessen Unterhalt armen Passanten gespendet wurde.

Die Legende berichtet, dass Dame Hélène de Castelnau und ihre Begleiterin eines Tages zwischen 1095 und der Mitte des 13. Jahrhunderts in einem sumpfigen Tal stecken geblieben waren

Italiano :

Nel 1232, la dama Hélène, signore della giustizia, fece costruire un ospedale e un oratorio, il cui mantenimento era affidato ai poveri passanti.

La leggenda narra che un giorno, tra il 1095 e la metà del XIII secolo, Dama Hélène de Castelnau e il suo compagno rimasero bloccati in fondo a una valle paludosa

Español :

En 1232, Dame Hélène, señora de la justicia, hizo construir un hospital y un oratorio cuyo mantenimiento se daba a los transeúntes pobres.

Cuenta la leyenda que un día, entre 1095 y mediados del siglo XIII, Dame Hélène de Castelnau y su compañera se quedaron atascadas en el fondo de un valle pantanoso

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot