Circuit de découverte du patrimoine industriel Email, horloge, lunette Hauts de Bienne Jura

Circuit de découverte du patrimoine industriel Email, horloge, lunette Place Jean Jaurès 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Circuit de découverte des patrimoines et savoir-faire de la vallée morézienne l’émail, l’horlogerie et la lunetterie. En ville, 23 plaques émaillées proposent de découvrir Morez sous plusieurs facettes de son histoire économique et sociale liée à son environnement de montagne. Entre artisanat et industrie, ses habitants ont su développer des savoir-faire complémentaires autour d’une véritable culture du métal. Le circuit urbain se décline en deux parties parcours du haut ou parcours du

https://www.facebook.com/OfficedeTourismeHautJuraArcade/ +33 3 84 33 08 73

English :

Discovery tour of the heritage and know-how of the Morez valley: enamel, watchmaking and eyewear. In town, 23 enamelled plaques offer to discover Morez under several facets of its economic and social history linked to its mountain environment. Between crafts and industry, its inhabitants have developed complementary skills around a true metal culture. The urban circuit is divided into two parts: the upper circuit or the lower circuit

Deutsch :

Rundgang zur Entdeckung des Kulturerbes und des Know-hows des Tals von Morez: Emaille, Uhrmacherei und Brillenherstellung. In der Stadt bieten 23 Emailleschilder die Möglichkeit, Morez in mehreren Facetten seiner wirtschaftlichen und sozialen Geschichte zu entdecken, die mit seiner Bergumgebung verbunden ist. Zwischen Handwerk und Industrie haben seine Einwohner komplementäre Fertigkeiten rund um eine echte Metallkultur entwickelt. Der Stadtrundgang besteht aus zwei Teilen: oberer Rundgang oder unterer Rundgang

Italiano :

Percorso di scoperta del patrimonio e del know-how della valle di Morez: smalto, orologeria e occhialeria. In città, 23 targhe smaltate permettono di scoprire Morez sotto diverse sfaccettature della sua storia economica e sociale legata all’ambiente montano. Tra artigianato e industria, i suoi abitanti hanno sviluppato competenze complementari intorno a una vera e propria cultura del metallo. Il circuito urbano è diviso in due parti: il circuito superiore e il circuito inferiore

Español :

Recorrido de descubrimiento del patrimonio y el saber hacer del valle de Morez: esmalte, relojería y gafas. En la ciudad, 23 placas esmaltadas ofrecen descubrir Morez bajo varias facetas de su historia económica y social ligada a su entorno montañoso. Entre artesanía e industria, sus habitantes han desarrollado competencias complementarias en torno a una verdadera cultura del metal. El circuito urbano se divide en dos partes: el circuito superior y el circuito inferior

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data