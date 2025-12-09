Accès direct à la Roche Devant Hauts de Bienne Jura

Accès direct à la Roche Devant A pieds Difficulté moyenne

Accès direct à la Roche Devant 4559, route des Fontaines 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5900.0

Le Belvédère de Roche Devant offre un joli panorama sur la vallée, le village de Bellefontaine et le massif forestier du Risoux.

https://www.facebook.com/OfficedeTourismeHautJuraArcade/ +33 3 84 33 08 73

English :

The Belvédère de Roche Devant offers a panoramic view of the valley, the village of Bellefontaine and the Risoux forest massif.

Deutsch :

Der Belvédère de Roche Devant bietet einen schönen Ausblick auf das Tal, das Dorf Bellefontaine und das Waldmassiv des Risoux.

Italiano :

Il Belvédère de Roche Devant offre una bella vista panoramica sulla valle, sul villaggio di Bellefontaine e sul massiccio della foresta di Risoux.

Español :

El Belvédère de Roche Devant ofrece una hermosa vista panorámica del valle, del pueblo de Bellefontaine y del macizo forestal de Risoux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data