Les belvédères de Morez Hauts de Bienne Jura

Les belvédères de Morez A pieds Difficile

Les belvédères de Morez Place Jean Jaurès 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16800.0 Tarif :

De belvédère en belvédères, passez de points de vue sur la vallée Morézienne, plutôt urbain, à un panorama spectaculaire et original, sur des combes, crêtes et monts, vallonnements et collines. La Roche au Dade vous offre une vue étonnante sur la cluse de Morez et la ligne ferroviaire des Hirondelles. C’est aussi le point culminant de la via ferrata. Le Béchet est orienté principalement vers le nord. La Roche Brûlée offre un autre angle pour contempler Morez depuis la forêt du Risoux.

Difficile

https://www.facebook.com/OfficedeTourismeHautJuraArcade/ +33 3 84 33 08 73

English :

From belvedere to belvedere, you’ll go from a rather urban view of the Morézienne valley to a spectacular and original panorama of combes, crests and mounts, undulations and hills. La Roche au Dade offers an astonishing view of the Morez cluse and the Hirondelles railroad line. It’s also the highest point on the via ferrata. Le Béchet faces mainly north. La Roche Brûlée offers another angle from which to contemplate Morez from the Risoux forest.

Deutsch :

Von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt wechseln Sie von einem eher städtischen Blick auf das Tal von Morézienne zu einem spektakulären und originellen Panorama über Gräben, Kämme und Berge, Hügellandschaften und Hügel. La Roche au Dade bietet Ihnen einen erstaunlichen Blick auf die Morez-Klusen und die Eisenbahnlinie von Les Hirondelles. Er ist auch der höchste Punkt des Klettersteigs. Le Béchet ist hauptsächlich nach Norden ausgerichtet. Der Roche Brûlée bietet einen anderen Blickwinkel, um Morez vom Risoux-Wald aus zu betrachten.

Italiano :

Di belvedere in belvedere, ammirate i panorami più urbani della valle della Morézienne, con panorami spettacolari e originali su valli, crinali e colline. La Roche au Dade offre una vista stupefacente sulla cluse de Morez e sulla linea ferroviaria delle Hirondelles. È anche il punto più alto della via ferrata. Le Béchet è rivolto principalmente a nord. La Roche Brûlée offre un altro punto di vista su Morez dalla foresta di Risoux.

Español :

De mirador en mirador, disfrute de las vistas más urbanas del valle de Morézienne, con espectaculares y originales panoramas de valles, crestas y colinas. La Roche au Dade ofrece una vista asombrosa de la cluse du Morez y de la vía férrea de Hirondelles. También es el punto más alto de la vía ferrata. Le Béchet está orientado principalmente al norte. La Roche Brûlée ofrece otro ángulo desde el que contemplar Morez desde el bosque de Risoux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data