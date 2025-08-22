Circuit des Trois Roches et Belvédère de Repenty Hauts de Bienne Jura

Circuit des Trois Roches et Belvédère de Repenty A pieds Difficile

Circuit des Trois Roches et Belvédère de Repenty Place Jean Jaurès 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

De belvédère en belvédères, passez de points de vue sur la vallée Morézienne, plutôt urbain, à un panorama spectaculaire et original, sur des combes, crêtes et monts, vallonnements et collines. Le belvédère de la Roche au Dade La Roche au Dade vous offre une vue étonnante sur la cluse de Morez et la ligne des Hirondelles, une des plus belles lignes ferroviaire de France. C’est aussi le point culminant de la via ferrata. Le belvédère du Béchet Il est orienté principalement vers le nord.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330314-circuit-des-trois-roches-et-belvedere-de-repenty +33 3 84 33 08 73

English :

From one belvedere to another, go from viewpoints on the Morézienne valley, rather urban, to a spectacular and original panorama, on combes, crests and mounts, undulations and hills. The belvedere of the Roche au Dade La Roche au Dade offers you an amazing view on the cluse of Morez and the line of the Swallows, one of the most beautiful railway lines of France. It is also the highest point of the via ferrata. Le belvédère du Béchet It is mainly oriented towards the north.

Deutsch :

Von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt wechseln Sie von einem eher städtisch geprägten Blick auf das Tal von Morézienne zu einem spektakulären und originellen Panorama über Gräben, Kämme und Berge, Hügellandschaften und Hügel. Der Aussichtspunkt La Roche au Dade La Roche au Dade bietet Ihnen einen erstaunlichen Blick auf die Morez-Klus und die Hirondelles-Linie, eine der schönsten Eisenbahnstrecken Frankreichs. Er ist auch der höchste Punkt des Klettersteigs. Der Aussichtspunkt Le Béchet Er ist hauptsächlich nach Norden ausgerichtet.

Italiano :

Da un belvedere all’altro, si passa da punti di vista sulla valle della Morézienne, piuttosto urbani, a un panorama spettacolare e originale, su pettini, creste e monti, ondulazioni e colline. Il punto panoramico della Roche au Dade La Roche au Dade offre una vista straordinaria sulla cluse di Morez e sulla linea delle Hirondelles, una delle più belle linee ferroviarie di Francia. È anche il punto più alto della via ferrata. Il belvedere del Béchet È orientato principalmente verso nord.

Español :

De mirador en mirador, pase de miradores sobre el valle de Morézienne, más bien urbanos, a un panorama espectacular y original, sobre combes, crestas y montes, ondulaciones y colinas. El mirador de la Roche au Dade La Roche au Dade ofrece una vista asombrosa de la cluse du Morez y de la línea de Hirondelles, una de las líneas ferroviarias más bellas de Francia. También es el punto más alto de la vía ferrata. El mirador de Béchet Está orientado principalmente hacia el norte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data