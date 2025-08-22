Circuit de Foussydoire Marcilly-en-Gault Loir-et-Cher

Circuit de Foussydoire A pieds

Circuit de Foussydoire Marcilly-en-Gault 41210 Marcilly-en-Gault Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7200.0 Tarif :

Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel préservé de la Sologne et de ses étangs.

Situé au cœur d’espaces protégés, la présence des étangs offre une bio-diversité animale et végétale d’une grande valeur.

https://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 94 62 00

English :

Come and discover the wealth of the preserved natural heritage of the Sologne and its ponds.

Situated in the heart of protected areas, the presence of the ponds offers an animal and plant bio-diversity of great value.

Deutsch :

Entdecken Sie den Reichtum des geschützten Naturerbes der Sologne und ihrer Teiche.

Inmitten von Schutzgebieten gelegen, bieten die Teiche eine wertvolle Biodiversität von Tieren und Pflanzen.

Italiano :

Venite a scoprire la ricchezza del patrimonio naturale preservato della Sologna e dei suoi stagni.

Situati nel cuore di aree protette, la presenza degli stagni offre una bio-diversità animale e vegetale di grande valore.

Español :

Venga a descubrir la riqueza del patrimonio natural preservado de la Sologne y sus estanques.

Situados en el corazón de las zonas protegidas, la presencia de los estanques ofrece una biodiversidad animal y vegetal de gran valor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire