Circuit de Gréalou, sur le Causse Gréalou Lot

Circuit de Gréalou, sur le Causse Gréalou Lot vendredi 1 août 2025.

Circuit de Gréalou, sur le Causse

Circuit de Gréalou, sur le Causse 46160 Gréalou Lot Occitanie

Durée : Distance : 26.0 Tarif :

Circuit assez difficile avec beaucoup de relief. On passe alternativement de la vallée du Lot au causse. La très jolie vue sur la vallée du Lot entre Montbrun et Cadrieu se gagnera à la force des mollets !

English : Circuit de Gréalou, sur le Causse

Quite difficult circuit with a lot of relief. One passes alternately from the Lot valley to the Causse. The very pretty sight on the valley of the Lot between Montbrun and Cadrieu will be « won » with the strength of the calves!

Deutsch :

Recht anspruchsvolle Tour mit viel Relief. Man wechselt zwischen dem Tal des Lot und der Causse hin und her. Die sehr schöne Aussicht auf das Tal des Lot zwischen Montbrun und Cadrieu muss man sich mit Wadenkraft « verdienen »!

Italiano :

Si tratta di un percorso abbastanza difficile con molti rilievi. Il percorso si alterna tra la valle del Lot e la cava. La vista molto bella sulla valle del Lot tra Montbrun e Cadrieu può essere conquistata solo con la forza dei polpacci!

Español :

Esta es una ruta bastante difícil con mucho relieve. El recorrido alterna entre el valle del Lot y el causse. La bonita vista del valle del Lot entre Montbrun y Cadrieu sólo se puede ganar con la fuerza de las pantorrillas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Lot Tourisme (ADT du Lot)