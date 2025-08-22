Circuit de la Brillotte La Grande-Verrière Saône-et-Loire
Circuit de la Brillotte Place de la mairie 71990 La Grande-Verrière Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11800.0
Vous découvrirez la forêt, l’habitat dispersé et les ruisseaux qui sont les principales caractéristiques du Morvan.
Difficulté moyenne
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
You’ll discover the forest, scattered settlements and streams that are the main features of the Morvan.
Deutsch :
Sie lernen den Wald, die Streusiedlung und die Bäche kennen, die die Hauptmerkmale des Morvan sind.
Italiano :
Scoprirete la foresta, gli insediamenti sparsi e i corsi d’acqua che sono le caratteristiche principali del Morvan.
Español :
Descubrirá el bosque, los asentamientos dispersos y los arroyos que caracterizan el Morvan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data