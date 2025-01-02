Circuit de la Clancheuse Pierrefitte-sur-Sauldre Loir-et-Cher

Circuit de la Clancheuse Pierrefitte-sur-Sauldre Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Clancheuse A pieds

Circuit de la Clancheuse Pierrefitte-sur-Sauldre 41300 Pierrefitte-sur-Sauldre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

À quelques encablures du centre-bourg de Pierrefitte-sur-Sauldre, magnifique village fleuri au bâti traditionnel, cette petite boucle vous fait profiter du patrimoine naturel typique et protégé de la Sologne des rivières .

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 97 22 27

English :

Just a short distance from the centre of Pierrefitte-sur-Sauldre, a magnificent village full of flowers and traditional buildings, this little loop takes you through the typical and protected natural heritage of the « Sologne of rivers ».

Deutsch :

Nur einen Steinwurf vom Stadtzentrum von Pierrefitte-sur-Sauldre entfernt, einem wunderschönen Blumendorf mit traditioneller Bausubstanz, können Sie auf diesem kleinen Rundweg das typische und geschützte Naturerbe der « Sologne des rivières » (Köln der Flüsse) genießen.

Italiano :

A poca distanza dal centro di Pierrefitte-sur-Sauldre, un magnifico villaggio fiorito con edifici tradizionali, questo piccolo anello vi porta attraverso il patrimonio naturale tipico e protetto della « Sologne dei fiumi ».

Español :

A poca distancia del centro de Pierrefitte-sur-Sauldre, un magnífico pueblo florecido con edificios tradicionales, este pequeño bucle le lleva por el patrimonio natural típico y protegido de la « Sologne de los ríos ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire