Circuit de la Giraudière La Marolle-en-Sologne Loir-et-Cher

Circuit de la Giraudière A pieds

Circuit de la Giraudière 41210 La Marolle-en-Sologne Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 14500.0 Tarif :

La Marolle-en-Sologne est un charmant village solognot situé aux portes des châteaux de la Loire et à seulement 15 kilomètres de Center Parcs. Une commune calme et tranquille qui se laissera découvrir au gré de votre promenade sur le circuit de la Giraudière.

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 83 01 73

English :

La Marolle-en-Sologne is a charming Sologne village located at the gates of the Loire castles and only 15 kilometres from Center Parcs. A calm and quiet town that will be discovered during your walk on the circuit of the Giraudière.

Deutsch :

La Marolle-en-Sologne ist ein charmantes solognesisches Dorf vor den Toren der Loire-Schlösser und nur 15 km von Center Parcs entfernt. Eine ruhige und beschauliche Gemeinde, die Sie bei einem Spaziergang auf dem Rundweg von La Giraudière entdecken können.

Italiano :

La Marolle-en-Sologne è un incantevole villaggio della Sologne situato alle porte dei castelli della Loira e a soli 15 chilometri dal Center Parcs. Un villaggio tranquillo e silenzioso che potrete scoprire percorrendo il circuito della Giraudière.

Español :

La Marolle-en-Sologne es un encantador pueblo de Sologne situado a las puertas de los castillos del Loira y a sólo 15 kilómetros de Center Parcs. Un pueblo tranquilo y apacible que podrá descubrir mientras recorre el circuito de la Giraudière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIT Centre-Val de Loire