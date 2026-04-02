Circuit de la Motte aux Saulniers Boigny-sur-Bionne Loiret

Circuit de la Motte aux Saulniers A pieds

Circuit de la Motte aux Saulniers 161 Rue de Ponchapt 45760 Boigny-sur-Bionne Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 155 Distance : 10300.0 Tarif :

Une promenade qui vous fera découvrir et apprécier le cadre de vie des Boignaciens nombreux

quartiers résidentiels récents, développés en marge du Domaine de Charbonnière et du Parc

technologique d’Orléans, en bordure de la forêt et de zones agricoles !

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English :

A walk that will help you discover and appreciate the Boignaciens’ living environment: numerous

residential neighborhoods, developed alongside the Domaine de Charbonnière and the Parc

the edge of the forest and agricultural areas!

Deutsch :

Ein Spaziergang, bei dem Sie das Lebensumfeld der Boignaciens entdecken und genießen können: zahlreiche

neuere Wohnviertel, die am Rande der Domaine de Charbonnière und des Parc

technologiezentrums von Orléans, am Rande des Waldes und der landwirtschaftlichen Gebiete!

Italiano :

Una passeggiata che vi farà scoprire e apprezzare l’ambiente di vita degli abitanti di Boignac: numerose zone residenziali, sviluppate ai margini del Domaine de Charbonnière e del Parco

zone residenziali, sviluppate ai margini del Domaine de Charbonnière e del Parc

ai margini della foresta e delle

Español :

Un paseo que le permitirá descubrir y apreciar el entorno vital de los habitantes de Boignac: numerosas

zonas residenciales, desarrolladas al borde del Domaine de Charbonnière y del Parc

¡al borde del bosque y de las zonas agrícolas!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par SIT Centre-Val de Loire