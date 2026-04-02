Circuit de la Motte aux Saulniers Boigny-sur-Bionne Loiret
Circuit de la Motte aux Saulniers Boigny-sur-Bionne Loiret vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la Motte aux Saulniers A pieds
Circuit de la Motte aux Saulniers 161 Rue de Ponchapt 45760 Boigny-sur-Bionne Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 155 Distance : 10300.0 Tarif :
Une promenade qui vous fera découvrir et apprécier le cadre de vie des Boignaciens nombreux
quartiers résidentiels récents, développés en marge du Domaine de Charbonnière et du Parc
technologique d’Orléans, en bordure de la forêt et de zones agricoles !
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A walk that will help you discover and appreciate the Boignaciens’ living environment: numerous
residential neighborhoods, developed alongside the Domaine de Charbonnière and the Parc
the edge of the forest and agricultural areas!
Deutsch :
Ein Spaziergang, bei dem Sie das Lebensumfeld der Boignaciens entdecken und genießen können: zahlreiche
neuere Wohnviertel, die am Rande der Domaine de Charbonnière und des Parc
technologiezentrums von Orléans, am Rande des Waldes und der landwirtschaftlichen Gebiete!
Italiano :
Una passeggiata che vi farà scoprire e apprezzare l’ambiente di vita degli abitanti di Boignac: numerose zone residenziali, sviluppate ai margini del Domaine de Charbonnière e del Parco
zone residenziali, sviluppate ai margini del Domaine de Charbonnière e del Parc
ai margini della foresta e delle
Español :
Un paseo que le permitirá descubrir y apreciar el entorno vital de los habitantes de Boignac: numerosas
zonas residenciales, desarrolladas al borde del Domaine de Charbonnière y del Parc
¡al borde del bosque y de las zonas agrícolas!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par SIT Centre-Val de Loire