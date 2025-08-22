Circuit de la pierre cochée Droué Loir-et-Cher

Circuit de la pierre cochée A pieds

Circuit de la pierre cochée Droué 41270 Droué Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Au sud-est de Droué, village fondé au XIIIème siècle, ce petit circuit de randonnée vous fait découvrir un atout majeur du patrimoine vernaculaire avec cette pierre de légende, dite pierre cochée .

http://www.cphv41.fr/ +33 2 54 82 35 01

English :

To the south-east of Droué, a village founded in the 13th century, this small hiking trail will allow you to discover a major asset of the vernacular heritage with this legendary stone, known as the pierre cochée (ticked stone).

Deutsch :

Südöstlich von Droué, einem im 13. Jahrhundert gegründeten Dorf, führt Sie dieser kleine Wanderweg zu einem wichtigen Trumpf des vernakularen Kulturerbes mit diesem legendären Stein, dem sogenannten pierre cochée (angekreuzter Stein).

Italiano :

A sud-est di Droué, villaggio fondato nel XIII secolo, questo breve percorso a piedi vi porta alla scoperta di un importante bene del patrimonio vernacolare con questa pietra leggendaria, nota come pietra spuntata .

Español :

Al sureste de Droué, pueblo fundado en el siglo XIII, este corto recorrido a pie le lleva a descubrir un importante activo del patrimonio vernáculo con esta legendaria piedra, conocida como la piedra garrapata .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIT Centre-Val de Loire