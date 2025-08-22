Circuit de la Pierre Millier Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne
Circuit de la Pierre Millier Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la Pierre Millier A pieds Difficile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de la Pierre Millier 87340 Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 22200.0 Tarif :
Difficile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit de la Pierre Millier
Deutsch : Circuit de la Pierre Millier
Italiano :
Español : Circuit de la Pierre Millier
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine