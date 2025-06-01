Circuit de la Vallée de la Baize Falaise Calvados

Au départ, vous escaladez les ruelles de la ville natale du Conquérant pour vous enfoncer dans les bois de la Tour et suivez ensuite le tracé du Chemin du Mont Saint-Michel jusqu’à Pierrepont. Au retour de ce circuit mêlant légende, histoire et superbes paysages, vous mettez les sabots de votre cheval dans ceux de la monture de Guillaume, lors de sa fabuleuse Chevauchée reliant La Baie des Veys (Géfosse-Fontenay) à Falaise (208 km).

Departure via the narrow uphill and downhill streets of William the Conqueror’s birthplace, before delving into the La Tour woods to along the Mont Saint-Michel path as far as Pierrepont. On your way back from this trail offering a medley of legend, history and superb landscapes, your horse’s hooves follow those of William’s own mount, as he made his epic ride from the Bay of Veys (Géfosse-Fontenay) to Falaise (208km).

Zu Beginn erklimmen Sie die Gassen der Geburtsstadt des Eroberers, um in die Wälder des Turms einzutauchen, und folgen dann dem Verlauf des Mont-Saint-Michel-Wegs bis nach Pierrepont. Auf dem Rückweg von dieser Tour, die Legende, Geschichte und wunderschöne Landschaften miteinander verbindet, stecken Sie die Hufe Ihres Pferdes in die von Wilhelm auf seinem sagenhaften Ritt von der Baie des Veys (Géfosse-Fontenay) nach Falaise (208 km).

All’inizio, si sale per le stradine del luogo di nascita del Conquistatore per addentrarsi nel bosco della Torre e poi seguire il percorso del Sentiero di Mont Saint-Michel fino a Pierrepont. Al ritorno da questo tour che unisce leggenda, storia e paesaggi superbi, metterete gli zoccoli del vostro cavallo in quelli della cavalcatura di Guglielmo, durante la sua favolosa cavalcata dalla Baie des Veys (Géfosse-Fontenay) a Falaise (208 km).

Al principio, se sube por las callejuelas de la casa natal del Conquistador para adentrarse en el bosque de la Torre y luego seguir la ruta del Sendero del Monte Saint-Michel hasta Pierrepont. A la vuelta de este recorrido que combina leyenda, historia y magníficos paisajes, pondrá los cascos de su caballo en los de la montura de Guillermo, durante su fabulosa cabalgata desde la Bahía de los Veys (Géfosse-Fontenay) hasta Falaise (208 km).

