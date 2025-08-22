Circuit de la Vallée du Langeron Lavardin Loir-et-Cher

Circuit de la Vallée du Langeron A pieds

Circuit de la Vallée du Langeron 41800 Lavardin Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 4400.0 Tarif :

De la douceur de ses prairies à ses coteaux vallonnés, la randonnée de la Vallée du Langeron vous offrira un véritable moment de sérénité. A Lavardin, les ruelles pittoresques surplombées des ruines du château vous invitent.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

From the softness of its meadows to its rolling hills, the Langeron Valley hike will offer you a real moment of serenity. In Lavardin, the picturesque alleys overhung by the ruins of the castle invite you.

Deutsch :

Von den sanften Wiesen bis zu den hügeligen Hängen bietet Ihnen die Wanderung durch das Langeron-Tal einen echten Moment der Gelassenheit. In Lavardin laden Sie die malerischen Gassen ein, die von den Ruinen des Schlosses überragt werden.

Italiano :

Dalla morbidezza dei suoi prati alle colline ondulate, l’escursione della Valle di Langeron vi offrirà un vero momento di serenità. A Lavardin, le pittoresche strade sovrastate dalle rovine del castello invitano a una visita.

Español :

Desde la suavidad de sus praderas hasta sus ondulantes colinas, la excursión por el valle de Langeron le ofrecerá un momento de verdadera serenidad. En Lavardin, las pintorescas calles dominadas por las ruinas del castillo invitan a visitarlo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIT Centre-Val de Loire