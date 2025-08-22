Circuit de la Vallée Saint-Séverin Charente

Circuit de la Vallée

Circuit de la Vallée Halte nautique de Saint-Séverin 16390 Saint-Séverin Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez la commune de Saint-Séverin à travers ses rivières, naturellement délimitée par les trois vallées de la Dronne et de ses affluents, l’Auzonne, la Lizonne.

English : Circuit de randonnée de la Vallée

Discover the commune of Saint-Séverin through its rivers, naturally bounded by the three valleys of the Dronne and its tributaries, the Auzonne and the Lizonne.

Deutsch : Circuit de randonnée de la Vallée

Entdecken Sie die Gemeinde Saint-Séverin anhand ihrer Flüsse, die natürlich von den drei Tälern der Dronne und ihrer Nebenflüsse, der Auzonne und der Lizonne, abgegrenzt wird.

Italiano :

Scoprite il comune di Saint-Séverin attraverso i suoi fiumi, naturalmente delimitati dalle tre valli della Dronne e dei suoi affluenti, l’Auzonne e la Lizonne.

Español : Circuit de randonnée de la Vallée

Descubra el municipio de Saint-Séverin a través de sus ríos, delimitado naturalmente por los tres valles del Dronne y sus afluentes, el Auzonne y el Lizonne.

