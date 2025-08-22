Circuit de randonnée de la grande boucle Saint-Séverin Charente

Circuit de randonnée de la grande boucle

Circuit de randonnée de la grande boucle Stade de foot 16390 Saint-Séverin Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez la commune de Saint Séverin et sa campagne verdoyante, naturellement délimitée par les 3 vallées de la Dronne et de ses affluents, l’Auzonne, la Lizonne, ainsi que par les collines boisées des Gravières et de Puy Giraud.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 98 57 18

English : Circuit de randonnée de la grande boucle

The commune of Saint-Séverin is located in the South of Charente. Between hills and valleys, discover a green countryside and go for a hike !

Deutsch : Circuit de randonnée de la grande boucle

Entdecken Sie die Gemeinde Saint Séverin und ihre grüne Landschaft, die natürlich von den drei Tälern der Dronne und ihrer Nebenflüsse Auzonne und Lizonne sowie von den bewaldeten Hügeln Gravières und Puy Giraud begrenzt wird.

Italiano :

Scoprite il comune di Saint Séverin e la sua campagna verdeggiante, delimitata naturalmente dalle 3 valli della Dronne e dei suoi affluenti, l’Auzonne e la Lizonne, nonché dalle colline boscose di Gravières e Puy Giraud.

Español : Circuit de randonnée de la grande boucle

Descubra el municipio de Saint Séverin y su verde campiña, delimitada naturalmente por los 3 valles del Dronne y sus afluentes, el Auzonne y el Lizonne, así como las colinas boscosas de Gravières y Puy Giraud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme