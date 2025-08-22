Circuit de l’Ardrelle Veilleins Loir-et-Cher

Circuit de l’Ardrelle A pieds

Circuit de l’Ardrelle Veilleins 41230 Veilleins Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9500.0 Tarif :

Variante courte du circuit principal de Monthault , cet itinéraire en Sologne des étangs est idéal pour la famille.

Le patrimoine naturel végétal et animal y est préservé, et le patrimoine architectural traditionnel est présent avec les maisons solognotes et les locatures .

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 94 62 00

English :

A short variant of the main circuit de Monthault , this itinerary in Sologne des étangs is ideal for families.

The natural plant and animal heritage is preserved, and the traditional architectural heritage is present with the Sologne houses and locatures .

Deutsch :

Als kurze Variante der Hauptroute de Monthault ist diese Route in der Sologne des étangs ideal für die Familie.

Das Naturerbe aus Pflanzen und Tieren wird hier bewahrt, und das traditionelle architektonische Erbe ist mit den maisons solognotes und den locatures präsent.

Italiano :

Variante breve del circuito principale de Monthault , questo itinerario nella Sologne des étangs è ideale per le famiglie.

Il patrimonio naturale vegetale e animale è preservato, mentre il patrimonio architettonico tradizionale è presente con le case sologne e le locatures .

Español :

Variante corta del circuito principal de Monthault , este itinerario en la Sologne des étangs es ideal para las familias.

Se conserva el patrimonio natural vegetal y animal, y el patrimonio arquitectónico tradicional está presente con las casas y locatures de Sologne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire