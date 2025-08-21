Circuit de l’Aumône Candé-sur-Beuvron Loir-et-Cher

Circuit de l’Aumône A pieds

Circuit de l’Aumône 41120 Candé-sur-Beuvron Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 200 Distance : 10000.0 Tarif :

Bordé par le Cosson, le Beuvron et la Loire, entouré des forêts de Blois, de Russy et de Chaumont-sur-Loire, cet itinéraire au départ de Candé-sur-Beuvron vous propose une immersion au coeur d’un patrimoine naturel et historique particulièrement riche.

http://www.bloischambord.com/ +33 2 54 90 41 41

English :

Bordered by the Cosson, the Beuvron and the Loire, surrounded by the forests of Blois, Russy and Chaumont-sur-Loire, this itinerary from Candé-sur-Beuvron offers you an immersion in the heart of a particularly rich natural and historical heritage.

Deutsch :

Diese Route, die von den Flüssen Cosson, Beuvron und Loire begrenzt wird und von den Wäldern von Blois, Russy und Chaumont-sur-Loire umgeben ist, bietet Ihnen ab Candé-sur-Beuvron die Möglichkeit, in das Herz eines besonders reichen natürlichen und historischen Erbes einzutauchen.

Italiano :

Delimitato dal Cosson, dal Beuvron e dalla Loira, circondato dalle foreste di Blois, Russy e Chaumont-sur-Loire, questo itinerario da Candé-sur-Beuvron vi offre un’immersione nel cuore di un patrimonio naturale e storico particolarmente ricco.

Español :

Bordeada por el Cosson, el Beuvron y el Loira, rodeada por los bosques de Blois, Russy y Chaumont-sur-Loire, esta ruta desde Candé-sur-Beuvron le ofrece una inmersión en el corazón de un patrimonio natural e histórico especialmente rico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire