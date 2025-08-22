Circuit de l’étang de la Vallée et du Belvédère des Caillettes Vitry-aux-Loges Loiret

Circuit de l’étang de la Vallée et du Belvédère des Caillettes A cheval

Circuit de l’étang de la Vallée et du Belvédère des Caillettes Ferme équestre du K-Rouge 45530 Vitry-aux-Loges Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 255 Distance : 24700.0 Tarif :

A la découverte du belvédère des Caillettes qui offre un panorama à 360° sur la forêt domaniale et de ses environs, à 24 mètres de hauteur, en longeant l’étang de la Vallée.

http://www.krouge.fr/ +33 2 38 59 35 34

English : Valley Pond and Caillette Belvedere route

Set off along the banks of the valley pond to discover the Caillettes belvedere, perched at a height of 24 metres and offering fine 360°panoramic views over the national forest and the surrounding area.

Deutsch :

Entdecken Sie den Aussichtspunkt Les Caillettes, der aus 24 Metern Höhe ein 360°-Panorama über den Staatswald und seine Umgebung bietet, während Sie am Étang de la Vallée entlanggehen.

Italiano :

Scoprite il belvedere delle Caillettes, che offre un panorama a 360° della foresta demaniale e dei suoi dintorni, a 24 metri di altezza, lungo l’Etang de la Vallée.

Español :

Descubra el mirador de las Caillettes, que ofrece un panorama de 360° del bosque estatal y sus alrededores, a 24 metros de altura, a lo largo del Etang de la Vallée.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire