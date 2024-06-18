Circuit de l’étang Brie Charente

Circuit de l’étang Brie Charente vendredi 1 août 2025.

Circuit de l’étang

Circuit de l’étang Place de la gare 16590 Brie Charente Nouvelle-Aquitaine

Cette randonnée champêtre vous fera découvrir le passé de Brie en suivant l’ancienne voie ferrée, en traversant le village du Temple ou en longeant les anciennes chènevières où rouissait le chanvre.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

This country hike will take you on a tour of Brie’s past, following the old railroad line, passing through the village of Le Temple and skirting the old hemp fields.

Deutsch :

Auf dieser ländlichen Wanderung können Sie die Vergangenheit von Brie entdecken, indem Sie der alten Eisenbahnstrecke folgen, das Dorf Le Temple durchqueren oder an den alten Hanfplantagen vorbeigehen, in denen der Hanf gerollt wurde.

Italiano :

In questa passeggiata campestre, potrete scoprire il passato di Brie seguendo la vecchia linea ferroviaria, passando per il villaggio di Le Temple e costeggiando gli antichi campi di canapa.

Español :

En este paseo por el campo, podrá descubrir el pasado de Brie siguiendo la antigua línea de ferrocarril, pasando por el pueblo de Le Temple y bordeando los antiguos campos de cáñamo.

