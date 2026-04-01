La fête du bois Brie

Brie

La fête du bois

28 Chaussée Brunehaut Brie Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La Fête du Bois revient pour sa 3ᵉ édition et aura l’honneur d’accueillir la finale du Championnat de France de coupe de bois sportive, organisée en partenariat avec la Fédération Nationale des Sports en Milieu Rural.

Près de 20 compétiteurs venus de toute la France entière s’affronteront tout au long de la journée.

Une journée rythmée par de nombreuses animations

– Portes ouvertes de la scierie pour découvrir les coulisses du métier.

– Grand marché du terroir avec des exposants de la région des Hauts-de-France

– Démonstrations artisanales sculpture, pyrogravure…

– Espace de jeux en bois pour toute la famille

– Conférences autour du bois et de ses usages

– Concert

– Buvette et restauration

La Fête du Bois revient pour sa 3ᵉ édition et aura l’honneur d’accueillir la finale du Championnat de France de coupe de bois sportive, organisée en partenariat avec la Fédération Nationale des Sports en Milieu Rural.

Près de 20 compétiteurs venus de toute la France entière s’affronteront tout au long de la journée.

Une journée rythmée par de nombreuses animations

– Portes ouvertes de la scierie pour découvrir les coulisses du métier.

– Grand marché du terroir avec des exposants de la région des Hauts-de-France

– Démonstrations artisanales sculpture, pyrogravure…

– Espace de jeux en bois pour toute la famille

– Conférences autour du bois et de ses usages

– Concert

– Buvette et restauration .

28 Chaussée Brunehaut Brie 80200 Somme Hauts-de-France +33 6 71 58 24 96

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English :

The Fête du Bois is back for its 3rd edition, and will have the honor of hosting the final of the French Sports Woodcutting Championship, organized in partnership with the Fédération Nationale des Sports en Milieu Rural.

Nearly 20 competitors from all over France will be competing throughout the day.

A day punctuated by numerous events:

– Open house at the sawmill to discover what goes on behind the scenes.

– Large local market with exhibitors from the Hauts-de-France region

– Craft demonstrations: sculpture, pyrography?

– Wooden games for the whole family

– Conferences on wood and its uses

– Concert

– Refreshments and catering

L’événement La fête du bois Brie a été mis à jour le 2026-02-07 par OT HAUTE SOMME PERONNE