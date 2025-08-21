Circuit de Mémoire Bazeilles Balan Ardennes

Circuit de Mémoire Bazeilles

Cimetière de Balan 08200 Balan Ardennes Grand Est

Lors de la bataille de Sedan, le 1er septembre 1870, Bazeilles a été le lieu d’intenses combats entre des unités d’infanterie de marine française et des régiments bavarois. Sous le commandement du commandant Lambert, repliée dans l’auberge Bourgerie, une petite centaine d’hommes et de gradés allaient résister jusqu’à l’épuisement complet de leurs munitions.Topoguide Circuits de mémoire disponible à l’office de tourisme de Sedan. 5 circuits à faire sur les champs de bataille des guerres 1870, 1914-1918 et 1939 1945.

+33 3 24 27 73 73

During the Battle of Sedan on 1 September 1870, Bazeilles was the scene of intense fighting between French marine infantry units and Bavarian regiments. Under the command of Major Lambert, who had retreated to the Bourgerie inn, a few hundred men and officers resisted until their ammunition ran out. Topoguide Circuits de mémoire available at the Sedan tourist office. 5 circuits to be done on the battlefields of the 1870, 1914-1918 and 1939 1945 wars.

Während der Schlacht von Sedan am 1. September 1870 war Bazeilles Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Einheiten der französischen Marineinfanterie und bayerischen Regimentern. Unter dem Kommando von Kommandant Lambert, der sich in das Gasthaus Bourgerie zurückgezogen hatte, sollten einige hundert Männer und Offiziere bis zur völligen Erschöpfung ihrer Munition Widerstand leisten.Topoguide Circuits de mémoire (Rundgänge der Erinnerung), erhältlich beim Fremdenverkehrsamt von Sedan. 5 Rundgänge, die Sie auf den Schlachtfeldern der Kriege 1870, 1914-1918 und 1939 1945 machen können.

Durante la battaglia di Sedan, il 1° settembre 1870, Bazeilles fu teatro di intensi combattimenti tra unità di fanteria di marina francesi e reggimenti bavaresi. Sotto il comando del maggiore Lambert, ritiratosi nella locanda della Bourgerie, un piccolo centinaio di uomini e ufficiali resistettero fino all’esaurimento delle munizioni.Topoguida Circuits de mémoire disponibile presso l’ufficio turistico di Sedan. 5 circuiti da fare sui campi di battaglia delle guerre del 1870, 1914-1918 e 1939-1945.

Durante la batalla de Sedán, el 1 de septiembre de 1870, Bazeilles fue el escenario de intensos combates entre unidades de infantería de marina francesa y regimientos bávaros. Bajo el mando del comandante Lambert, retirado en la posada de la Bourgerie, un pequeño centenar de hombres y oficiales resistieron hasta que se agotaron las municiones.Topoguía Circuitos de memoria disponible en la oficina de turismo de Sedan. 5 circuitos para realizar en los campos de batalla de las guerras de 1870, 1914-1918 y 1939-1945.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme