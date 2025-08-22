Circuit de Mémoire Donchery Donchery Ardennes

Circuit de Mémoire Donchery

Circuit de Mémoire Donchery Château de Bellevue 08350 Donchery Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit vous emmènera à la découverte du château de Bellevue où fut signé la capitulation de Napoléon III face au roi de Prusse Bismarck, le 2 septembre 1870. Vous pourrez également partir sur les traces des derniers hommes tombés juste avant la proclamation du Cessez le feu , le 11 septembre 1918 à 11h.Topoguide Circuits de mémoire disponible à l’office de tourisme de Sedan. 5 circuits à faire sur les champs de bataille des guerres 1870, 1914-1918 et 1939 1945.

+33 3 24 27 73 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This tour will take you to discover Bellevue Castle where Napoleon III’s capitulation to the Prussian king Bismarck was signed on September 2, 1870. You will also be able to follow in the footsteps of the last men who fell just before the proclamation of the Cease Fire on September 11, 1918 at 11 a.m. Topoguide Circuits de mémoire available at the Sedan tourist office. 5 circuits to be done on the battlefields of the 1870, 1914-1918 and 1939 1945 wars.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie zum Schloss Bellevue, wo am 2. September 1870 die Kapitulation Napoleons III. gegenüber dem preußischen König Bismarck unterzeichnet wurde. Sie können sich auch auf die Spuren der letzten Männer begeben, die kurz vor der Verkündung des Cessez le feu am 11. September 1918 um 11 Uhr gefallen sind.Topoguide Circuits de mémoire erhältlich beim Fremdenverkehrsamt von Sedan. 5 Rundgänge auf den Schlachtfeldern der Kriege 1870, 1914-1918 und 1939 1945 zu machen.

Italiano :

Questo tour vi porterà al castello di Bellevue, dove il 2 settembre 1870 fu firmata la capitolazione di Napoleone III al re Bismarck di Prussia. Potrete anche seguire le orme degli ultimi caduti poco prima della proclamazione del Cessé le feu , l’11 settembre 1918 alle ore 11. Topoguide Circuits de mémoire disponibile presso l’ufficio turistico di Sedan. 5 circuiti da percorrere sui campi di battaglia delle guerre del 1870, 1914-1918 e 1939-1945.

Español :

Esta visita le llevará al castillo de Bellevue, donde se firmó la capitulación de Napoleón III ante el rey Bismarck de Prusia el 2 de septiembre de 1870. También podrá seguir las huellas de los últimos hombres que cayeron justo antes de la proclamación del Cessé le feu , el 11 de septiembre de 1918 a las 11 h. Topoguía Circuitos de memoria disponible en la oficina de turismo de Sedan. 5 circuitos a realizar en los campos de batalla de las guerras de 1870, 1914-1918 y 1939-1945.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme