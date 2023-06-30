Circuit de Mémoire Noyers Pont Maugis Noyers-Pont-Maugis Ardennes

Circuit de Mémoire Noyers Pont Maugis D6 E 08350 Noyers-Pont-Maugis Ardennes Grand Est

Le massif boisé qui domine la vallée de la Meuse au Nord et la Vallée de la Bar au sud, est un haut lieu stratégique depuis l’époque romaine. Il s’étend de Noyers jusqu’au village médiéval de Bulson. Venez découvrir ce paysage enchanteur qui fut pourtant le théâtre de nombreux conflits.Topoguide « Circuits de mémoire » disponible à l’office de tourisme de Sedan. 5 circuits à faire sur les champs de bataille des guerres 1870, 1914-1918 et 1939 1945.

+33 3 24 27 73 73

English :

The wooded massif, which dominates the Meuse valley to the north and the Bar valley to the south, has been a strategic location since Roman times. It stretches from Noyers to the medieval village of Bulson. Topoguide « Circuits de mémoire » available at the tourist office of Sedan. 5 circuits to do on the battlefields of the 1870, 1914-1918 and 1939 1945 wars.

Deutsch :

Das bewaldete Massiv, das im Norden das Maas-Tal und im Süden das Bar-Tal überragt, ist seit der Römerzeit ein strategisch wichtiger Ort. Es erstreckt sich von Noyers bis zum mittelalterlichen Dorf Bulson. Entdecken Sie diese bezaubernde Landschaft, die dennoch Schauplatz zahlreicher Konflikte war.Topoguide « Circuits de mémoire », erhältlich beim Fremdenverkehrsamt von Sedan. 5 Rundgänge zu den Schlachtfeldern der Kriege 1870, 1914-1918 und 1939 1945.

Italiano :

Il massiccio boscoso che domina la valle della Mosa a nord e la valle del Bar a sud è stato un luogo strategico fin dall’epoca romana. Si estende da Noyers al villaggio medievale di Bulson. Venite a scoprire questo paesaggio incantevole, che è stato tuttavia teatro di numerosi conflitti. 5 circuiti da fare sui campi di battaglia delle guerre del 1870, 1914-1918 e 1939-1945.

Español :

El macizo boscoso que domina el valle del Mosa al norte y el valle del Bar al sur ha sido un lugar estratégico desde la época romana. Se extiende desde Noyers hasta el pueblo medieval de Bulson. Venga a descubrir este encantador paisaje que, sin embargo, fue escenario de numerosos conflictos. 5 circuitos a realizar en los campos de batalla de las guerras de 1870, 1914-1918 y 1939-1945.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme