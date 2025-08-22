Circuit de Poutoy Auvillar Tarn-et-Garonne
Circuit de Poutoy Auvillar Tarn-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Poutoy
Circuit de Poutoy Promenade des Moines 82340 Auvillar Tarn-et-Garonne Occitanie
Nous vous proposons deux circuits autour d’Auvillar, qui peuvent être réunis pour n’en faire qu’un.
Les atouts de ce circuit le pont, les bords de Garonne, l’oratoire de Marchet.
English : Circuit de Poutoy
There are two hiking trails around Auvillar, which can be combined to make one.
The advantages of Poutoy hike: the bridge, the banks of the Garonne, the Marchet oratory.
Deutsch : Circuit de Poutoy
Wir schlagen Ihnen zwei Rundgänge um Auvillar vor, die zu einem einzigen zusammengefasst werden können.
Die Vorteile dieser Tour: die Brücke, die Ufer der Garonne, das Oratorium von Marchet.
Italiano :
Offriamo due itinerari intorno ad Auvillar, che possono essere combinati per formare un unico tour.
I punti salienti sono il ponte, le rive della Garonna e l’oratorio di Marchet.
Español : Circuit de Poutoy
Ofrecemos dos rutas por Auvillar, que pueden combinarse para formar un único recorrido.
Destacan el puente, las orillas del Garona y el oratorio de Marchet.
