Circuit du Moulin Auvillar Tarn-et-Garonne

Circuit du Moulin

Circuit du Moulin Promenade des Moines 82340 Auvillar Tarn-et-Garonne Occitanie

Nous vous proposons deux circuits autour d’Auvillar, qui peuvent être réunis pour n’en faire qu’un.

Les atouts de ce circuit le port d’Auvillar, les points de vue sur la vallée de l’Arratz, le moulin à vent de Gâches.

Chiens tenus en laisse autorisés.

English : The Mill hiking trail

There are two hiking paths around Auvillar, which can be combined to make one.

The assets of this hike: the port of Auvillar, the views over the Arratz valley, the Gâches windmill.

Dogs must remain on-lead.

Deutsch : Circuit du Moulin

Wir schlagen Ihnen zwei Rundgänge um Auvillar vor, die zu einem einzigen zusammengefasst werden können.

Die Vorzüge dieser Tour: der Hafen von Auvillar, die Aussichtspunkte über das Arratz-Tal, die Windmühle von Gâches.

Angeleinte Hunde sind erlaubt.

Italiano :

Offriamo due itinerari intorno ad Auvillar, che possono essere combinati per formare un unico tour.

I punti salienti sono il porto di Auvillar, la vista sulla valle dell’Arratz e il mulino a vento di Gâches.

Sono ammessi i cani al guinzaglio.

Español : Circuit du Moulin

Ofrecemos dos rutas por Auvillar, que pueden combinarse para formar una sola excursión.

Destacan el puerto de Auvillar, las vistas sobre el valle del Arratz y el molino de viento de Gâches.

Se admiten perros con correa.

