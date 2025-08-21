Circuit de randonnée Autour de l’abbaye d’Asnières Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Autour de l’abbaye d’Asnières

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Autour de l’abbaye d’Asnières 49700 Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Cette agréable balade à travers la plaine agricole et la forêt de Brossay vous fait découvrir le riche patrimoine bâti de la région avec peu de dénivelé.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

This pleasant walk through the agricultural plain and the forest of Brossay allows you to discover the rich built heritage of the region with little change in altitude.

Deutsch :

Diese angenehme Wanderung durch die landwirtschaftlich genutzte Ebene und den Wald von Brossay zeigt Ihnen das reiche bauliche Erbe der Region bei nur geringen Höhenunterschieden.

Italiano :

Questa piacevole passeggiata attraverso la pianura agricola e la foresta di Brossay permette di scoprire il ricco patrimonio edilizio della regione con poche variazioni di altitudine.

Español :

Este agradable paseo por la llanura agrícola y el bosque de Brossay permite descubrir el rico patrimonio edificado de la región con poco cambio de altitud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime