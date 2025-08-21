Circuit de randonnée Autour de l’abbaye d’Asnières Variante Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Autour de l’abbaye d’Asnières Variante

Circuit de randonnée Autour de l’abbaye d’Asnières Variante 49700 Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 14000.0

Cette agréable promenade à travers la plaine agricole et la forêt de Brossay vous invite à découvrir le riche patrimoine bâti de la région, le tout avec peu de dénivelé.

English :

This pleasant walk through the agricultural plain and the Brossay forest invites you to discover the region’s rich built heritage, all with little change in altitude.

Deutsch :

Diese angenehme Wanderung durch die landwirtschaftlich genutzte Ebene und den Wald von Brossay lädt Sie dazu ein, das reiche bauliche Erbe der Region zu entdecken, und das alles bei nur geringen Höhenunterschieden.

Italiano :

Questa piacevole passeggiata attraverso la pianura agricola e la foresta di Brossay invita a scoprire il ricco patrimonio edilizio della regione, con una leggera pendenza.

Español :

Este agradable paseo por la llanura agrícola y el bosque de Brossay le invita a descubrir el rico patrimonio construido de la región, con sólo un ligero desnivel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Anjou tourime