Circuit de randonnée Boucle de Saint-Martin-du-Puy Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Circuit de randonnée Boucle de Saint-Martin-du-Puy Saint-Martin-du-Puy Nièvre vendredi 1 août 2025.

Circuit de randonnée Boucle de Saint-Martin-du-Puy A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle de Saint-Martin-du-Puy Place de Saint-Martin-du-Puy 58140 Saint-Martin-du-Puy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

L’identité des paysages du Morvan est liée à ce maillage bocager qui délimite encore de nombreuses petites parcelles.

Difficulté moyenne

English :

The identity of the Morvan landscape is linked to the bocage network that still defines many small plots of land.

Deutsch :

Die Identität der Landschaften des Morvan ist an dieses Gehölzgeflecht gebunden, das noch viele kleine Parzellen abgrenzt.

Italiano :

L’identità del paesaggio del Morvan è legata ai campi coltivati con siepi che ancora definiscono molti piccoli appezzamenti di terreno.

Español :

La identidad del paisaje de Morvan está ligada a las tierras de labranza con setos que aún definen muchas pequeñas parcelas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data