Circuit de randonnée Boucle de Saint-Martin-du-Puy Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Circuit de randonnée Boucle de Saint-Martin-du-Puy Place de Saint-Martin-du-Puy 58140 Saint-Martin-du-Puy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Difficulté moyenne
Distance : 13000.0
L’identité des paysages du Morvan est liée à ce maillage bocager qui délimite encore de nombreuses petites parcelles.
English :
The identity of the Morvan landscape is linked to the bocage network that still defines many small plots of land.
Deutsch :
Die Identität der Landschaften des Morvan ist an dieses Gehölzgeflecht gebunden, das noch viele kleine Parzellen abgrenzt.
Italiano :
L’identità del paesaggio del Morvan è legata ai campi coltivati con siepi che ancora definiscono molti piccoli appezzamenti di terreno.
Español :
La identidad del paisaje de Morvan está ligada a las tierras de labranza con setos que aún definen muchas pequeñas parcelas.
