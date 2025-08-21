Circuit de randonnée Circuit des vignes à Riousse Livry Nièvre

Circuit de randonnée Circuit des vignes à Riousse A pieds

Circuit de randonnée Circuit des vignes à Riousse 58240 Livry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Cette balade au départ du pittoresque hameau de Riousse vous mènera au bord de la magnifique et sauvage rivière Allier que vous pourrez ainsi apprécier. Elle passe au hameau de Paraize où l’actuel château contemporain du 18ème-19ème siècle, a été construit sur l’emplacement d’une place-forte datée de 1301. Créé par le Conseil Départemental de la Nièvre, le site internet www.nièvre.fr nous donne accès à plus de 4000 kms de sentiers de la Nièvre inscrits au patrimoine départemental.

English :

This walk, starting from the picturesque hamlet of Riousse, will lead you to the edge of the magnificent and wild Allier river that you will be able to appreciate. It passes through the hamlet of Paraize where the current 18th-19th century castle was built on the site of a stronghold dating from 1301. Created by the Conseil Départemental de la Nièvre, the website www.nièvre.fr gives us access to more than 4000 kms of trails in the Nièvre that are part of the departmental heritage.

Deutsch :

Diese Wanderung beginnt im malerischen Weiler Riousse und führt Sie am Ufer des wunderschönen und wilden Flusses Allier entlang, den Sie so genießen können. Er führt durch den Weiler Paraize, wo das heutige zeitgenössische Schloss aus dem 18. und 19. Jahrhundert an der Stelle einer Festung aus dem Jahr 1301 errichtet wurde. Die vom Conseil Départemental de la Nièvre eingerichtete Website www.nièvre.fr bietet Zugang zu über 4000 km Wanderwegen im Département Nièvre, die zum Kulturerbe des Départements gehören.

Italiano :

Questa passeggiata, che parte dal pittoresco borgo di Riousse, vi porterà ai bordi del magnifico e selvaggio fiume Allier, che potrete apprezzare. Attraversa la frazione di Paraize, dove l’attuale castello del XVIII-XIX secolo è stato costruito sul sito di una roccaforte del 1301. Creato dal Conseil Départemental de la Nièvre, il sito www.nièvre.fr ci dà accesso a più di 4.000 km di sentieri della Nièvre che fanno parte del patrimonio dipartimentale.

Español :

Este paseo, que parte de la pintoresca aldea de Riousse, le llevará hasta la orilla del magnífico y salvaje río Allier, que podrá apreciar. Atraviesa la aldea de Paraize, donde el actual castillo de los siglos XVIII-XIX fue construido en el emplazamiento de una fortaleza de 1301. Creado por el Conseil Départemental de la Nièvre, el sitio www.nièvre.fr nos da acceso a más de 4.000 km de senderos de la Nièvre que forman parte del patrimonio departamental.

