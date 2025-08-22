Circuit de randonnée De bois en vigne et lavoirs Variante Vaudelnay Maine-et-Loire

Circuit de randonnée De bois en vigne et lavoirs Variante

Circuit de randonnée De bois en vigne et lavoirs Variante 49260 Vaudelnay Maine-et-Loire Pays de la Loire

Itinéraire de randonnée pédestre sur des chemins d’exploitation agricole, dont une grande partie en sous-bois et à travers le vignoble d’appellation Saumur Puy-Notre-Dame .

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Hiking itinerary on farm roads, most of which are undergrowth and through the vineyards of the Saumur Puy-Notre-Dame appellation.

Deutsch :

Wanderroute auf landwirtschaftlichen Betriebswegen, die zum großen Teil durch Unterholz und durch die Weinberge mit der Appellation Saumur Puy-Notre-Dame führen.

Italiano :

Un percorso a piedi lungo sentieri agricoli, in gran parte sottobosco e attraverso i vigneti della denominazione Saumur Puy-Notre-Dame .

Español :

Un recorrido a pie por caminos agrícolas, en gran parte con maleza, y a través de los viñedos de la denominación Saumur Puy-Notre-Dame .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Anjou tourime