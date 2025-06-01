Circuit de randonnée De bois en vigne et lavoirs Vaudelnay Maine-et-Loire

Circuit de randonnée De bois en vigne et lavoirs

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée De bois en vigne et lavoirs 49260 Vaudelnay Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 22300.0 Tarif :

Itinéraire de randonnée pédestre sur des chemins d’exploitation agricole, dont une grande partie en sous-bois et à travers le vignoble d’appellation « Saumur Puy-Notre-Dame ».

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Hiking itinerary on farm roads, most of which are undergrowth and through the vineyards of the « Saumur Puy-Notre-Dame » appellation.

Deutsch :

Wanderroute auf landwirtschaftlichen Betriebswegen, die zum großen Teil durch Unterholz und durch die Weinberge mit der Appellation « Saumur Puy-Notre-Dame » führen.

Italiano :

Un percorso a piedi lungo sentieri agricoli, in gran parte sottobosco e attraverso i vigneti della denominazione « Saumur Puy-Notre-Dame ».

Español :

Un recorrido a pie por caminos agrícolas, en gran parte con maleza, y a través de los viñedos de la denominación « Saumur Puy-Notre-Dame ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime