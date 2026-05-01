Circuit de randonnée du Col du Pigeonnier au Col du Stiefelsberg Rott Bas-Rhin

Circuit de randonnée du Col du Pigeonnier au Col du Stiefelsberg

Circuit de randonnée du Col du Pigeonnier au Col du Stiefelsberg 3 Route de Bitche 67160 Rott Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 11600.0 Tarif :

Au départ du parking situé en face de l’ancienne maison forestière, longez le versant sud du massif du Luchsenkopf pour rejoindre le Col du Stiefelsberg. Au col, possibilité de faire un aller-retour sur la passerelle du fossé anti-char puis prolonger jusqu’au Chemin des Cimes Alsace. Revenir au col puis continuer vers le Col du Pigeonnier en restant sur la crête. Au Col du Pigeonnier, monter à la Scherhol puis redescendre en suivant le GR53 et revenir au point de départ.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the parking lot opposite the former forestry house, follow the southern slopes of the Luchsenkopf massif to the Col du Stiefelsberg. At the pass, you can make a round trip over the anti-tank ditch footbridge, then continue on to the Chemin des Cimes Alsace. Return to the pass and continue towards the Col du Pigeonnier, staying on the ridge. At Col du Pigeonnier, climb up to La Scherhol, then descend along the GR53 and return to the starting point.

Deutsch :

Vom Parkplatz gegenüber dem alten Forsthaus aus wandern Sie am Südhang des Luchsenkopfmassivs entlang zum Stiefelsberg-Pass. Auf dem Pass haben Sie die Möglichkeit, über die Brücke des Panzerabwehrgrabens hin und zurück zu gehen und dann bis zum Chemin des Cimes Alsace zu verlängern. Gehen Sie zurück zum Pass und dann weiter zum Col du Pigeonnier, wobei Sie auf dem Kamm bleiben. Am Col du Pigeonnier steigen Sie zum Scherhol auf und gehen dann auf dem GR53 wieder hinunter und kehren zum Ausgangspunkt zurück.

Italiano :

Dal parcheggio di fronte alla vecchia casa forestale, si percorrono le pendici meridionali del massiccio del Luchsenkopf per raggiungere il Col du Stiefelsberg. Al passo, si può tornare indietro e attraversare la passerella presso il fossato anticarro, quindi proseguire per lo Chemin des Cimes Alsace. Tornare al passo e proseguire verso il Col du Pigeonnier, rimanendo sul crinale. Al Col du Pigeonnier, salire fino allo Scherhol, quindi scendere seguendo il GR53 e tornare al punto di partenza.

Español :

Desde el aparcamiento situado frente a la antigua casa forestal, camine por la ladera sur del macizo de Luchsenkopf hasta llegar al Col du Stiefelsberg. En el puerto, se puede ir y volver por la pasarela de la zanja antitanque, y luego continuar por el Chemin des Cimes Alsace. Vuelva al puerto y continúe hacia el Col du Pigeonnier, manteniéndose en la cresta. En el Col du Pigeonnier, subir hasta el Scherhol, luego descender siguiendo el GR53 y volver al punto de partida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-10 par Système d’informations touristique Alsace