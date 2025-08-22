Circuit de randonnée Entre Blou et Neuillé Blou Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Entre Blou et Neuillé départ Blou

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Entre Blou et Neuillé départ Blou 49160 Blou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15900.0 Tarif :

Itinéraire de randonnée à travers bois et plaine maraîchère, sur les communes de Blou et de Neuillé.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Hiking trail through woods and market garden plains, in the communes of Blou and Neuillé.

Deutsch :

Wanderroute durch Wälder und Gemüseanbaugebiete in den Gemeinden Blou und Neuillé.

Italiano :

Un percorso a piedi tra boschi e pianure di orti, nei comuni di Blou e Neuillé.

Español :

Recorrido a pie por bosques y llanuras de huerta, en los municipios de Blou y Neuillé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-18 par Anjou tourime