Blou

Marché alimentaire et artisanal

Place de l’Ormeau Blou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-05-21 2026-06-18 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-17

La commune de Blou vous convie à son marché de producteurs et artisans locaux.

Alimentaire fruits, légumes, viandes, pain, fromages, miels, biscuits, chocolats, vins, bières.

Artisanat bijoux, cuir, fleurs et plants, produits au lait d’ânesse, entretien et hygiène éco-responsables, jouets et puériculture.

Présence d’un food-truck.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 23 avril 2026 de 18h à 21h.

Jeudi 21 mai 2026 de 18h à 21h.

Jeudi 18 juin 2026 de 18h à 21h.

Jeudi 16 juillet 2026 de 18h à 21h.

Jeudi 13 août 2026 de 18h à 21h.

Jeudi 17 septembre 2026 de 18h à 21h. .

Place de l’Ormeau Blou 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 85 12 14 assolarenaissance49@gmail.com

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English :

The commune of Blou invites you to its market of local producers and craftsmen.

L’événement Marché alimentaire et artisanal Blou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME