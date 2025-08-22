Circuit de randonnée Queue du lac de Crescent Marigny-l’Église Nièvre
Circuit de randonnée Queue du lac de Crescent Place de l’église 58140 Marigny-l’Église Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Ce circuit de 11km vous emmène à la découverte du lac de Crescent et de son barrage, construit entre 1929 et 1932.
+33 3 45 23 00 00
This 11km circuit takes you on a tour of Lac de Crescent and its dam, built between 1929 and 1932.
Auf diesem 11 km langen Rundweg erkunden Sie den Crescent-See und seinen Staudamm, der zwischen 1929 und 1932 erbaut wurde.
Questo percorso di 11 km conduce alla scoperta del Lac de Crescent e della sua diga, costruita tra il 1929 e il 1932.
Este sendero de 11 km le llevará a recorrer el Lac de Crescent y su presa, construida entre 1929 y 1932.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data