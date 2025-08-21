Circuit de randonnée Un village et son château entre Loire et troglodytes Montsoreau Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Un village et son château entre Loire et troglodytes

Parcours en relief présentant les différents attraits du Saumurois la Loire, l’habitat troglodytique, le vignoble en alternance avec des zones boisées et humides.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Relief trail presenting the different attractions of the Saumur region: the Loire, troglodytic dwellings, vineyards alternating with wooded and humid areas.

Deutsch :

Ein Reliefparcours, der die verschiedenen Sehenswürdigkeiten des Saumurois vorstellt: die Loire, Höhlenwohnungen, Weinberge im Wechsel mit Wald- und Feuchtgebieten.

Italiano :

Un percorso in rilievo che presenta le varie attrattive della regione di Saumur: la Loira, le abitazioni trogloditiche, i vigneti alternati a zone boscose e umide.

Español :

Un recorrido en relieve que presenta los diferentes atractivos de la región de Saumur: el Loira, las viviendas trogloditas, los viñedos que se alternan con las zonas boscosas y húmedas.

2025-10-10