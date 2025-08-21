Circuit Gravel N°14 Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°14 Montsoreau

Circuit Gravel N°14 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 162000.0

Prenez le temps de découvrir Saumur Val de Loire, à travers ce circuit qui traverse de nombreux villages et où vous pourrez observer de nombreux patrimoines : châteaux, troglodytes, menhirs, dolmens, forêts… De quoi ravir les amateurs de Gravel.

English :

Take the time to discover Saumur Val de Loire, on this circuit which passes through numerous villages and where you’ll be able to observe a wealth of heritage: castles, troglodytes, menhirs, dolmens, forests? Something for Gravel enthusiasts.

Deutsch :

Nehmen Sie sich die Zeit, Saumur Val de Loire auf dieser Strecke zu entdecken, die durch zahlreiche Dörfer führt und auf der Sie viele Kulturschätze sehen können: Schlösser, Höhlenwohnungen, Menhire, Dolmen, Wälder? Auch Gravel-Fans kommen auf ihre Kosten.

Italiano :

Prendetevi il tempo necessario per scoprire la Val de Loire di Saumur su questo percorso che attraversa diversi villaggi e presenta un ricco patrimonio: castelli, trogloditi, menhir, dolmen, foreste? C’è di tutto per far felici gli amanti della ghiaia.

Español :

Tómese su tiempo para descubrir Saumur Val de Loire en esta ruta que atraviesa varios pueblos y cuenta con un rico patrimonio: castillos, trogloditas, menhires, dólmenes, bosques? Para los amantes de la gravilla, hay mucho donde elegir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime