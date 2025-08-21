Circuit Gravel N°14 Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire
Circuit Gravel N°14 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 162000.0 Tarif :
Prenez le temps de découvrir Saumur Val de Loire, à travers ce circuit qui traverse de nombreux villages et où vous pourrez observer de nombreux patrimoines : châteaux, troglodytes, menhirs, dolmens, forêts… De quoi ravir les amateurs de Gravel.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Take the time to discover Saumur Val de Loire, on this circuit which passes through numerous villages and where you’ll be able to observe a wealth of heritage: castles, troglodytes, menhirs, dolmens, forests? Something for Gravel enthusiasts.
Deutsch :
Nehmen Sie sich die Zeit, Saumur Val de Loire auf dieser Strecke zu entdecken, die durch zahlreiche Dörfer führt und auf der Sie viele Kulturschätze sehen können: Schlösser, Höhlenwohnungen, Menhire, Dolmen, Wälder? Auch Gravel-Fans kommen auf ihre Kosten.
Italiano :
Prendetevi il tempo necessario per scoprire la Val de Loire di Saumur su questo percorso che attraversa diversi villaggi e presenta un ricco patrimonio: castelli, trogloditi, menhir, dolmen, foreste? C’è di tutto per far felici gli amanti della ghiaia.
Español :
Tómese su tiempo para descubrir Saumur Val de Loire en esta ruta que atraviesa varios pueblos y cuenta con un rico patrimonio: castillos, trogloditas, menhires, dólmenes, bosques? Para los amantes de la gravilla, hay mucho donde elegir.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime