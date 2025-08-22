Circuit de Rignac Marcillac Rignac Aveyron

Circuit de Rignac Marcillac

La Vallée de l’Aveyron s’ouvre à vous avec Rignac où vous apprécierez tous les avantages de la ville à la campagne. Du hameau de Mirabel situé en hauteur vous dominerez l’Aveyron. Vous entrerez ensuite sur les terres si riches du vignoble plus que millénaire classé AOC de Marcillac. La douceur du climat du Vallon de Marcillac en a fait une terre propice à la culture en terrasse des vignes. N’hésitez pas à faire une halte chez les viticulteurs pour partager leurs savoirs et déguster leur vin. Près de Goutrens, au clocher de l’église si fier de sa croix occitane, faites un détour par Cassagnes Comtaux, petit village dominant la vallée de Clairvaux et faisant face, de l’autre côté, au château de Panat. Vous voici dans le Vallon de Marcillac à la terre rouge chargée en fer qu’on appelle Rougier . Laissez-vous surprendre par ses trésors les ruelles médiévales de Marcillac, les nombreux dolmens sur le causse, l’église de Sainte Austremoine précieux témoin de l’Art Roman du XIe siècle, le Musée du Rouergue à Salles la Source qui vous entraîne à la découverte des savoir faire et métiers traditionnels ou encore le village de Balsac au vaste point de vue. Sur le chemin du retour, admirez le magnifique village de Belcastel classé Plus Beaux Villages de France . Son pont au-dessus de l’Aveyron du XVe siècle est classé aux Monuments Historiques. Surplombant le village, vous remarquerez l’impressionnant château fort, bâti il y a 1000 ans. L’architecte Fernand Pouillon y a élu domicile après l’avoir restauré. Il abrite aujourd’hui une collection unique d’œuvres du monde de l’illustration et de la BD. Vous garderez une séduisante pensée de la douceur de vivre et des paysages remarquables de ce territoire si riche.

The Aveyron Valley opens up to you with Rignac where you will enjoy all the advantages of the city in the country. From the hamlet of Mirabel situated in the hills you will dominate the Aveyron. You will then enter the rich soil of the more than a thousand year old vineyard classified AOC of Marcillac. The mild climate of the Vallon de Marcillac has made it a land suitable for the terraced cultivation of vines. Don’t hesitate to stop at the winegrowers’ to share their knowledge and taste their wine. Near Goutrens, at the church bell tower so proud of its Occitan cross, make a detour to Cassagnes Comtaux, a small village overlooking the Clairvaux valley and facing, on the other side, the Château de Panat. Here you are in the Vallon de Marcillac with its red earth loaded with iron which is called Rougier . Let yourself be surprised by its treasures: the medieval alleys of Marcillac, the numerous dolmens on the causse, the church of Sainte Austremoine, a precious witness of the Romanesque Art of the 11th century, the Museum of Rouergue in Salles la Source which will lead you to discover the traditional know-how and trades, or the village of Balsac with its vast viewpoint. On the way back, admire the magnificent village of Belcastel classified as one of the Most Beautiful Villages in France . Its 15th century bridge over the Aveyron is listed as a Historic Monument. Overlooking the village, you will notice the impressive fortified castle, built 1000 years ago. The architect Fernand Pouillon took up residence there after restoring it. Today it houses a unique collection of works from the world of illustration and comics. You will keep an attractive thought of the sweetness of life and the remarkable landscapes of this so rich territory.

Das Aveyron-Tal öffnet sich Ihnen mit Rignac, wo Sie alle Vorteile einer Stadt auf dem Land genießen können. Vom hoch gelegenen Weiler Mirabel aus können Sie den Fluss Aveyron überblicken. Anschließend betreten Sie das reiche Land des über tausendjährigen Weinbergs Marcillac, der als AOC klassifiziert ist. Das milde Klima des Vallon de Marcillac hat es zu einem idealen Land für den Anbau von Weinreben auf Terrassen gemacht. Zögern Sie nicht, bei den Winzern Halt zu machen, um ihr Wissen zu teilen und ihren Wein zu probieren. In der Nähe von Goutrens, dessen Kirchturm so stolz auf sein okzitanisches Kreuz ist, machen Sie einen Abstecher nach Cassagnes Comtaux, einem kleinen Dorf, das das Tal von Clairvaux überragt und auf der anderen Seite dem Schloss von Panat gegenüberliegt. Sie befinden sich nun im Vallon de Marcillac mit seiner roten, eisenhaltigen Erde, die man Rougier nennt. Lassen Sie sich von seinen Schätzen überraschen: die mittelalterlichen Gassen von Marcillac, die zahlreichen Dolmen auf dem Causse, die Kirche Sainte Austremoine, die ein wertvolles Zeugnis der romanischen Kunst des 11. Jahrhunderts ist, das Musée du Rouergue in Salles la Source, das Sie in die Welt des traditionellen Handwerks entführt, oder auch das Dorf Balsac mit seinem weitläufigen Aussichtspunkt. Auf dem Rückweg können Sie das wunderschöne Dorf Belcastel bewundern, das als Plus Beaux Villages de France (Schönste Dörfer Frankreichs) klassifiziert ist. Seine Brücke über den Aveyron aus dem 15. Jahrhundert ist als historisches Monument klassifiziert. Über dem Dorf thront die beeindruckende Burg, die vor 1000 Jahren erbaut wurde. Der Architekt Fernand Pouillon hat sie nach ihrer Restaurierung als Wohnsitz gewählt. Heute beherbergt es eine einzigartige Sammlung von Werken aus der Welt der Illustration und des Comics. Sie werden einen verführerischen Gedanken an das süße Leben und die bemerkenswerten Landschaften dieser so reichen Gegend behalten.

La Valle dell’Aveyron si apre a voi con Rignac, dove potrete godere di tutti i vantaggi di una città in campagna. Dalla frazione di Mirabel, situata su una collina, si domina l’Aveyron. Entrerete poi nelle ricche terre del vigneto ultramillenario classificato AOC di Marcillac. Il clima mite del Vallon de Marcillac lo ha reso un luogo ideale per la coltivazione della vite a terrazza. Non esitate a fermarvi dai viticoltori per condividere le loro conoscenze e degustare il loro vino. Nei pressi di Goutrens, presso il campanile della chiesa così orgoglioso della sua croce occitana, fate una deviazione verso Cassagnes Comtaux, un piccolo villaggio che domina la valle di Clairvaux e che si affaccia, dall’altra parte, sul castello di Panat. Qui ci troviamo nel Vallon de Marcillac con la sua terra rossa piena di ferro chiamata Rougier . Lasciatevi sorprendere dai suoi tesori: le strade medievali di Marcillac, i numerosi dolmen sulla causse, la chiesa di Sainte Austremoine, preziosa testimonianza dell’arte romanica dell’XI secolo, il Museo di Rouergue a Salles la Source, che vi porterà alla scoperta di abilità e mestieri tradizionali, o il villaggio di Balsac con il suo vasto punto panoramico. Sulla via del ritorno, ammirate il magnifico villaggio di Belcastel, classificato come uno dei Villaggi più belli di Francia . Il suo ponte del XV secolo sull’Aveyron è classificato come monumento storico. Dominando il villaggio, noterete l’imponente castello, costruito 1000 anni fa. L’architetto Fernand Pouillon vi si stabilì dopo il restauro. Oggi ospita una collezione unica di opere del mondo dell’illustrazione e del fumetto. Sarete sedotti dallo stile di vita gentile e dai paesaggi straordinari di questo ricco territorio.

El valle del Aveyron se abre ante usted con Rignac, donde podrá disfrutar de todas las ventajas de una ciudad en el campo. Desde la aldea de Mirabel, situada en una colina, dominará el Aveyron. A continuación, se adentrará en las ricas tierras del viñedo más que milenario clasificado AOC de Marcillac. El clima suave del Vallon de Marcillac lo convierte en un lugar ideal para el cultivo de la vid en terrazas. No dude en acercarse a los viticultores para compartir sus conocimientos y degustar su vino. Cerca de Goutrens, en la torre de la iglesia tan orgullosa de su cruz occitana, desvíese hacia Cassagnes Comtaux, un pequeño pueblo que domina el valle de Clairvaux y que se enfrenta, al otro lado, al castillo de Panat. Aquí se encuentra el Vallon de Marcillac con su tierra roja llena de hierro llamada Rougier . Déjese sorprender por sus tesoros: las calles medievales de Marcillac, los numerosos dólmenes de la causse, la iglesia de Sainte Austremoine, precioso testigo del arte románico del siglo XI, el Museo del Rouergue en Salles la Source, que le llevará a descubrir los oficios tradicionales, o el pueblo de Balsac con su amplio mirador A la vuelta, admire el magnífico pueblo de Belcastel, clasificado como uno de los Pueblos más bonitos de Francia . Su puente del siglo XV sobre el Aveyron está catalogado como Monumento Histórico. Con vistas al pueblo, podrá observar el impresionante castillo, construido hace 1000 años. El arquitecto Fernand Pouillon se instaló allí después de restaurarlo. Hoy alberga una colección única de obras del mundo de la ilustración y el cómic. Se dejará seducir por el suave estilo de vida y los notables paisajes de este rico territorio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-11-08 par ADT Aveyron