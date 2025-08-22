Le Buenne Rignac Aveyron
Le Buenne Rignac Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Le Buenne
Le Buenne 12390 Rignac Aveyron Occitanie
Vous avez la possibilité d’effectuer cette randonnée pédestre au départ de Rignac ou si vous le souhaitez, vous pouvez la commencer au hameau de l’Iraldie (distance: 2.6 km) ce qui la réduira à 10 km.
English :
You have the possibility of doing this hike starting from Rignac or if you wish, you can start it at the hamlet of Iraldie (distance: 2.6 km) which will reduce it to 10 km.
Deutsch :
Sie können diese Wanderung von Rignac aus starten. Wenn Sie möchten, können Sie sie auch im Weiler Iraldie beginnen (Entfernung: 2,6 km), was die Wanderung auf 10 km verkürzen würde.
Italiano :
Avete la possibilità di fare questa passeggiata da Rignac o, se lo desiderate, potete iniziarla dalla frazione di Iraldie (distanza: 2,6 km), riducendo così il percorso a 10 km.
Español :
Tiene la posibilidad de realizar este paseo desde Rignac o, si lo desea, puede comenzarlo en la aldea de Iraldie (distancia: 2,6 km), lo que lo reducirá a 10 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-21 par ADT Aveyron