Circuit de Saint Laumer Monteaux Loir-et-Cher

Circuit de Saint Laumer A pieds

Circuit de Saint Laumer Monteaux 41150 Monteaux Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 140 Distance : 7000.0 Tarif :

Sur la route touristique des vignobles (A.O.C. Touraine-Mesland), aux confins de la vallée de la Cisse et de la vallée de Loire, retrouvez ce circuit de randonnée de 7 kms au départ de l’église de Monteaux.

https://www.bloischambord.com/ +33 2 54 90 41 41

English :

On the tourist route of the vineyards (A.O.C. Touraine-Mesland), on the borders of the Cisse valley and the Loire valley, you will find this 7 kms hiking trail starting from the church of Monteaux.

Deutsch :

Auf der touristischen Route der Weinberge (A.O.C. Touraine-Mesland), an der Grenze zwischen dem Cisse-Tal und dem Loire-Tal, finden Sie diesen 7 km langen Wanderweg, der an der Kirche von Monteaux beginnt.

Italiano :

Sull’itinerario turistico dei vigneti (A.O.C. Touraine-Mesland), al confine tra la valle della Cisse e la valle della Loira, si trova questo percorso escursionistico di 7 km che parte dalla chiesa di Monteaux.

Español :

En la ruta turística de los viñedos (A.O.C. Touraine-Mesland), en los límites del valle del Cisse y del valle del Loira, se encuentra esta ruta de senderismo de 7 km que parte de la iglesia de Monteaux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire