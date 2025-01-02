Circuit de Vaulien Courmemin Loir-et-Cher

Circuit de Vaulien Courmemin Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Circuit de Vaulien A pieds

Circuit de Vaulien 41230 Courmemin Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Situé à proximité des châteaux de Chambord et Cheverny, Courmemin est un village typiquement solognot avec ses maisons à pans de bois et ses nombreux étangs. Un point de départ idéal pour partir à la découverte de la Sologne et des châteaux de la Loire !

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 98 12 29

English :

Situated near the castles of Chambord and Cheverny, Courmemin is a typical Solognot village with its half-timbered houses and numerous ponds. An ideal starting point to discover the Sologne and the castles of the Loire Valley!

Deutsch :

Courmemin liegt in der Nähe der Schlösser Chambord und Cheverny und ist ein typisches solognesisches Dorf mit Fachwerkhäusern und zahlreichen Teichen. Ein idealer Ausgangspunkt, um die Sologne und die Schlösser der Loire zu erkunden!

Italiano :

Situato vicino ai castelli di Chambord e Cheverny, Courmemin è un tipico villaggio della Sologna con le sue case a graticcio e i numerosi stagni. Un punto di partenza ideale per scoprire la Sologna e i castelli della Loira!

Español :

Situado cerca de los castillos de Chambord y Cheverny, Courmemin es un típico pueblo de Sologne con sus casas de madera y sus numerosos estanques. Un punto de partida ideal para descubrir la Sologne y los castillos del Loira

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire